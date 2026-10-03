3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- तेहरान में कोई राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं, मिडटर्म के बाद खत्म होगी जंग

US-Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक बार फिर दावा किया है कि संघर्ष अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के तुरंत बाद खत्म हो सकता है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि ईरान में बातचीत के लिए किससे संपर्क किया जाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 03, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

Donald Trump on Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अलाबामा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध आगामी मिडटर्म चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष समाप्त होते ही तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में राजनीतिक नेतृत्व पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तेहरान में कोई भी राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कूटनीतिक बातचीत के लिए किससे संपर्क किया जाए।

ईरान में बात करने वाला कोई नहीं: डोनाल्ड ट्रंप

ईरान से संभावित को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "यह हमारी समस्या का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वहां किससे बात की जाए? वहां कोई है ही नहीं जिससे निपटा जा सके। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता। अगर आप पूछें कि ईरान में मुझे किससे बात करनी चाहिए?' तो जवाब है कि आसपास कोई नहीं है।"

ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया हुई, लेकिन वहां कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं है।

तेल की कीमतों पर ट्रंप का दावा

ट्रंप ने कहा कि ईरान से युद्ध बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है, उम्मीद है कि यह चुनाव के ठीक बाद समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह जंग खत्म होगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरेंगी। उन्होंने कहा, "तेल की कीमतों को याद रखिए। जनता अभी इसकी कीमत चुका रही है, लेकिन सोचिए यह उस कीमत से बहुत छोटी है जो हमें तब चुकानी पड़ती जब इनको परमाणु हथियार हासिल करने दिया जाता और वे इसका इस्तेमाल अमेरिका पर कर देते। यह युद्ध किसी न किसी तरह बहुत जल्द खत्म होकर रहेगा।"

अमेरिका के सुनहरे दौर का दावा

अप्रूवल रेटिंग में गिरावट के बावजूद ट्रंप ने एक बार फिर मौजूदा दौर को अमेरिकी इतिहास का सुनहरा दौर बताया। उन्होंने कहा, "यह गोल्डन एज है। हमारा देश अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में काम कर रहा है।"

US Sanctions: चैरिटी के नाम पर आतंक की फंडिंग, अमेरिका ने हमास से जुड़े नेटवर्क पर कसा शिकंजा

ये भी पढ़ें
Hamas Financing Network

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 06:42 am

Published on:

03 Oct 2026 06:42 am

Hindi News / World / ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- तेहरान में कोई राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं, मिडटर्म के बाद खत्म होगी जंग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अल-कायदा की विचारधारा, सीरिया से जुड़ाव: स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट हमाम अलहमामी पर बड़े खुलासे

FlyDubai flight emergency news
विदेश

होर्मुज में ‘MT काजिमाह III’ पर हमले के बाद ओमान में दूतावास की बड़ी कामयाबी, सभी 5 भारतीय रेस्क्यू

Strait of Hormuz
विदेश

US Sanctions: चैरिटी के नाम पर आतंक की फंडिंग, अमेरिका ने हमास से जुड़े नेटवर्क पर कसा शिकंजा

Hamas Financing Network
विदेश

कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत ने दिया सही मायने में कनेक्टिविटी का मंत्र, बोले- टेबल-टॉप चर्चाओं से आगे बढ़ें

Indian Ambassador to Kazakhstan
विदेश

अहिंसा की सच्ची मिसाल: UN में भारत ने हीरो पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को किया सलाम, PM मोदी की बातचीत का किया जिक्र

India at UN
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.