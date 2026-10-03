ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- तेहरान में कोई राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं, मिडटर्म के बाद खत्म होगी जंग

Donald Trump on Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अलाबामा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध आगामी मिडटर्म चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष समाप्त होते ही तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में राजनीतिक नेतृत्व पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तेहरान में कोई भी राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कूटनीतिक बातचीत के लिए किससे संपर्क किया जाए।