होर्मुज में ‘MT काजिमाह III’ पर हमले के बाद ओमान में दूतावास की बड़ी कामयाबी, सभी 5 भारतीय रेस्क्यू

Kuwait-Flagged Tanker Attack: ओमान में भारतीय दूतावास ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कुवैत के झंडे वाले एक टैंकर पर एक प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार) लगने के बाद, उस पर सवार पांच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से किनारे पर लाया गया। 'X' पर एक पोस्ट में, दूतावास ने कहा कि उसने क्षेत्र में 'MT काजिमाह III' टैंकर पर प्रोजेक्टाइल लगने के बाद उस पर सवार पांच भारतीय नागरिकों को बचाने के काम में मदद की। दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान लगातार सहयोग और मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया।