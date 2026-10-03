फ्लाईदुबई के कॉकपिट में क्या हुआ था? नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी- साजिश के पीछे जो भी होगा, चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' से बातचीत में नेतन्याहू ने कॉकपिट के डरावने पलों का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि क्रू सदस्यों को हमलावर को काबू में करने के लिए ईयरफोन की तारों और प्लास्टिक कफ का इस्तेमाल करना पड़ा। नेतन्याहू ने कहा कि, वह फर्श पर पड़ा था और क्रू से कह रहा था, 'मुझे मार डालो, मुझे मार डालो'। तो, यह साफ है कि वह आत्महत्या करना चाहता था और विमान को गिराने वाला था।" इससे पहले CBS न्यूज़ से उन्होंने इसे "आत्महत्या की कोशिश" जैसा बताया था। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता डेविड मेन्सर ने फॉक्स न्यूज के "द स्टोरी" में बताया कि नेतन्याहू ने कॉकपिट में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ गए यात्री से विस्तृत बयान लिया।