रूस के हमलों के बीच जेलेंस्की की बड़ी चेतावनी, तेल रिफाइनरियों पर दोगुने हमले करेगा यूक्रेन

रूसी हमलों की नई रणनीति का जेलेंस्की ने किया दावा, photo source@ChatGpt
Ukraine Russia Conflict: रूस के हमलों के तीव्र होने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर अपने हमलों को दोगुना करेगा। जेलेंस्की की इस चेतावनी को दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में एक नए और अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
जेलेंस्की के अनुसार, यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि रूस सर्दियों से पहले एक 'नया सैन्य सिद्धांत' लागू कर रहा है। इस सिद्धांत के तहत कीव और अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे, रसद, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर करना है।
मॉस्को की इन हमलों की नई रणनीति के जवाब में कीव ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को बढ़ाने का फैसला किया है। जेलेंस्की की घोषणा से साफ है कि यूक्रेन अब इन ठिकानों पर अपनी कार्रवाई को पहले से ज्यादा तेज करने की तैयारी में है। उनके मुताबिक, रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले अब दोगुने किए जाएंगे।
जेलेंस्की के दावे के मुताबिक, रूस की यह कथित रणनीति सर्दियों से पहले लागू की जा रही है और इसके निशाने पर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ रसद, स्कूल और अस्पताल भी हैं। ऐसे में कीव और अन्य शहरों को लेकर चिंता बढ़ गई है। जेलेंस्की का आरोप है कि इन हमलों का मकसद लोगों को अपने शहर छोड़ने पर मजबूर करना है।
रूस के हमलों के तीव्र होने और यूक्रेन की ओर से रिफाइनरियों पर हमले दोगुने करने की घोषणा के बाद संघर्ष और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ रूस पर नया सैन्य सिद्धांत लागू करने का आरोप है, तो दूसरी तरफ कीव ने रूस की ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाने की अपनी रणनीति को और तेज करने का ऐलान किया है। जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेनी हमले केवल सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। इनमें तेल रिफाइनरियां जैसे ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों से दूरी बनाए रखी जाएगी।
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