रूस के हमलों के बीच जेलेंस्की की बड़ी चेतावनी, तेल रिफाइनरियों पर दोगुने हमले करेगा यूक्रेन

रूस के हमलों के तीव्र होने और यूक्रेन की ओर से रिफाइनरियों पर हमले दोगुने करने की घोषणा के बाद संघर्ष और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ रूस पर नया सैन्य सिद्धांत लागू करने का आरोप है, तो दूसरी तरफ कीव ने रूस की ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाने की अपनी रणनीति को और तेज करने का ऐलान किया है। जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेनी हमले केवल सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। इनमें तेल रिफाइनरियां जैसे ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों से दूरी बनाए रखी जाएगी।