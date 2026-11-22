संयुक्त राष्ट्र के पेट्रन ऑफ द ओशन्स 56 वर्षीय लुईस प्यू ने इस सप्ताह तीन दिनों की एक चुनौती के दौरान ओमान के मुसन्दम प्रायद्वीप से केप ऑफ होर्मुज तक लगभग साढ़े छह घंटे तक तैराकी की। माना जा रहा है कि मौजूदा संघर्ष शुरू होने के बाद से इस जलडमरूमध्य में लंबी दूरी की तैराकी करने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बेहद डरावने दृश्य देखे, जिनमें विस्फोट, लड़ाकू विमानों की आवाजाही और जलते हुए टैंकरों से समुद्र की सतह पर फैलती आग शामिल थी।