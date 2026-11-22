प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने चुनौती है कि वो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का मुद्दा भारत के सामने उठाए या नहीं। काठमांडू में इस बात पर तीखी बहस है। नेपाल की राजनीति और भारत-नेपाल संबंधों के लिए बालेन शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काठमांडू के राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि भारतीय निवेश को आकर्षित करने के लिए नेपाली पीएम इस मुद्दे से बच सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें नेपाल में जवाब भी देना होगा। क्योंकि वह इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं।