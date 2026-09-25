आपदा में मदद के लिए नेपाल ने भारत और चीन का जताया आभार, पीएम बालेन शाह ने यूएन में हिमालयी जलवायु तंत्र का रखा प्रस्ताव

Nepal PM Balen Shah: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भोटेकोशी-त्रिशूली आपदा का मुद्दा उठाया। न्यूयॉर्क में दिए भाषण में उन्होंने इसे सिर्फ स्थानीय त्रासदी नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बताया है। शाह ने कहा कि जलवायु आपदा नेपाल के लिए केवल मानवीय संकट नहीं है। यह देश के विकास के सामने भी बड़ी चुनौती बन रही है। आपदा के बाद मदद के लिए नेपाल ने भारत और चीन समेत कई देशों का आभार जताया। शाह ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों ने मुश्किल समय में तुरंत और उदार सहायता पहुंचाई। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, मानवीय संगठनों और दुनिया के दूसरे देशों ने भी नेपाल का साथ दिया।