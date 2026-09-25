Iran US Conflict: ईरान युद्ध खत्म करने की चाबी अमेरिका के हाथ में? राष्ट्रपति पेजेशकियां के बयान से बढ़ा तनाव

Masoud Pezeshkian Statement: ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच तेहरान ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वह लंबे संघर्ष का इच्छुक नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने का फैसला अब अमेरिका को करना होगा। उनके इस बयान ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर मतभेद लगातार बने हुए हैं।