Iran US MoU: ईरान-यूएस तनाव के बीच बड़ा दांव! तेहरान ने मिडटर्म चुनाव से पहले वॉशिंगटन को दिया MoU पर वापसी का न्योता

Iran America Deal: संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान ने अमेरिका के सामने कूटनीतिक रास्ता खोलने की कोशिश की है। तेहरान चाहता है कि वॉशिंगटन नवंबर के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले उस समझौते (MoU) में वापस आए, जो क्षेत्रीय तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने से जुड़ा था। ईरान-अमेरिका संबंधों में बढ़ती तल्खी के बीच यह पहल पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम संकेत मानी जा रही है।