UNGA में पाकिस्तान की खुल गई पोल! PM शहबाज से पूछा गया वो सवाल जिसका जवाब नहीं था उनके पास

UN मुख्यालय से निकलते समय शरीफ से दोबारा पूछा गया, "आप लश्कर-ए-तैयबा (LeT) प्रमुख हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाएंगे?" इस बार भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जवाब देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी हाफिज मुहम्मद सईद, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत घोषित आतंकवादी है और वह 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में वांछित है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप लगाया कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला LeT के पाकिस्तान-स्थित गुर्गों की साजिश थी, जिसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सईद को आरोपी नंबर 8 के तौर पर नामित किया गया है।