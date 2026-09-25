‘नैतिक रूप से कायर हैं तो बाहर चले जाएं’: UNGA में नेतन्याहू की तीखी टिप्पणी पर मची हलचल, ममदानी को भी लपेटा

नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि उनके चुने जाने के बाद से शहर के यहूदी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी हमास समर्थकों की तारीफ करते हैं और हसन पाइकर जैसे लोगों को दोस्त मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका 9/11 का हकदार था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममदानी ने अपने घर पर एक ऐसे फिलिस्तीनी पत्रकार को बुलाया, जिसने बंधकों की पिटाई का वीडियो जानबूझकर पब्लिश नहीं किया।