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‘नैतिक रूप से कायर हैं तो बाहर चले जाएं’: UNGA में नेतन्याहू की तीखी टिप्पणी पर मची हलचल, ममदानी को भी लपेटा

moral cowards remark: UNGA में भाषण शुरू होते ही प्रतिनिधियों के हॉल से बाहर जाने पर नेतन्याहू ने उन्हें "नैतिक रूप से कायर" कहा। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी पर हमास समर्थन के गंभीर आरोप लगाए। पढ़ें पूरी खबर।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 25, 2026

UN General Assembly 2026

UNGA से भागे प्रतिनिधि, नेतन्याहू बोले- कायरों को धन्यवाद, photo source@ANI

Netanyahu UNGA Walkout: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को जब 81वीं UN जनरल असेंबली (UNGA) में अपना भाषण शुरू किया, तो कई देशों के प्रतिनिधि हॉल से बाहर चले गए। इस पर तंज कसते हुए नेतन्याहू ने कहा, "शुरू करने से पहले, बस एक छोटी सी घोषणा, अगर कोई और नैतिक रूप से कायर व्यक्ति है जो अभी तक इस हॉल से बाहर नहीं गया है, तो कृपया अभी चले जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।"

यहूदियों से गर्व से खड़े होने का आह्वान

नेतन्याहू ने बढ़ते यहूदी-विरोध (anti-Semitism) पर बात करते हुए दुनिया भर के यहूदियों से आत्मविश्वास बनाए रखने और खतरों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "वे दिन जब यहूदी असहाय पीड़ित थे और उन्हें कत्ल के लिए ले जाया जाता था, वे दिन बीत चुके हैं। आज हमारे पास एक देश है, एक सेना है और ऐसे लोग हैं जो अपनी रक्षा करने को तैयार हैं।" उन्होंने सच्चाई और न्याय समर्थकों से भी इजराइल का साथ देने की अपील की।

नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि उनके चुने जाने के बाद से शहर के यहूदी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी हमास समर्थकों की तारीफ करते हैं और हसन पाइकर जैसे लोगों को दोस्त मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका 9/11 का हकदार था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममदानी ने अपने घर पर एक ऐसे फिलिस्तीनी पत्रकार को बुलाया, जिसने बंधकों की पिटाई का वीडियो जानबूझकर पब्लिश नहीं किया।

पत्नी की पोस्ट लाइक करने का आरोप

नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ममदानी की पत्नी ने 7 अक्टूबर के नरसंहार की तारीफ करने वाली और तेल अवीव के अस्तित्व को नकारने वाली पोस्ट्स को लाइक किया। उन्होंने कहा, "इजराइल ने नरसंहार नहीं किया, इजराइल ने नरसंहार को रोका।" उन्होंने यह भी दावा किया कि ममदानी ने उन्हें UNGA में बोलने से रोकने की कोशिश की थी।

ममदानी पहले ही कह चुके हैं "नरसंहार का सूत्रधार"

इससे पहले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने नेतन्याहू को "नरसंहार का सूत्रधार" कहा था और उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की थी, हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया था।

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Updated on:

25 Sept 2026 03:30 am

Published on:

25 Sept 2026 03:30 am

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