बलूचिस्तान सुलगा! BLA लड़ाकों ने 10 दिन में किए 25 हमले, पाकिस्तानी सेना के 18 जवान ढेर

Balochistan Attack: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने गुरुवार को दावा किया कि उसने पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हुए 25 ऑपरेशन किए, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मीडिया को जारी एक बयान में, BLA के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने 14 से 23 सितंबर के बीच प्रांत के कई हिस्सों में हमले किए, जिनमें पंजगुर, केच, खारन, खुजदार, मस्तुंग, वाशुक, नुश्की और अन्य इलाके शामिल हैं। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, इन ऑपरेशनों में सेना के काफिलों, चौकियों, निगरानी तंत्र, सप्लाई रूट और तथाकथित "डेथ स्क्वाड" को निशाना बनाया गया।