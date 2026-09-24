US-Iran War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी? होर्मुज स्ट्रेट के पास US एयरफोर्स की बढ़ी हलचल

आरआईए नोवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी वायुसेना की गतिविधि सामान्य से ज्यादा रही है। अमेरिकी टोही विमानों की गतिविधि क्यूशम और हेंगाम द्वीपों के आसपास दर्ज होने की बात कही गई है। इसके अलावा करमानशाह प्रांत के ऊपर भी अमेरिकी विमानों की उड़ान की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा फ्लाइटट्रैकर (Flightradar) के अनुसार, अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व (Middle East) की ओर बड़ी संख्या में रणनीतिक टैंकरों और C-17 सैन्य परिवहन विमानों को भेज रहा है। इससे एक नया अमेरिकी एयर ब्रिज बनता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत कई विमानों को इजराइल में उतरते हुए ट्रैक किया गया है।