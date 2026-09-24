24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US-Iran War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी? होर्मुज स्ट्रेट के पास US एयरफोर्स की बढ़ी हलचल

Strait of Hormuz US Activity: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विमान ईरान के कई इलाकों में निगरानी करते दिखे हैं और 12 F-16 भी क्षेत्र में भेजे गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 24, 2026

US Iran deal

फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर (सोर्स: ANI और आईएएनएस)

Strait of Hormuz News: ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच बड़े सैन्य ऑपरेशन की आशंका बढ़ती दिख रही है। होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में अमेरिकी टोही विमान ईरान के क्यूशम और हेंगाम द्वीपों के ऊपर देखे गए। इसके अलावा ईरान के करमानशाह प्रांत के ऊपर भी उड़ानें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक 12 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान भी क्षेत्र में भेजे गए हैं। इन गतिविधियों को संभावित तनाव बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दिए अपने भाषण में ईरान को पूरी तरह खत्म (Annihilation) करने की धमकी दी थी।

होर्मुज के पास अमेरिकी विमानों की हलचल

आरआईए नोवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी वायुसेना की गतिविधि सामान्य से ज्यादा रही है। अमेरिकी टोही विमानों की गतिविधि क्यूशम और हेंगाम द्वीपों के आसपास दर्ज होने की बात कही गई है। इसके अलावा करमानशाह प्रांत के ऊपर भी अमेरिकी विमानों की उड़ान की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा फ्लाइटट्रैकर (Flightradar) के अनुसार, अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व (Middle East) की ओर बड़ी संख्या में रणनीतिक टैंकरों और C-17 सैन्य परिवहन विमानों को भेज रहा है। इससे एक नया अमेरिकी एयर ब्रिज बनता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत कई विमानों को इजराइल में उतरते हुए ट्रैक किया गया है।

12 अमेरिकी F-16 भी क्षेत्र में पहुंचे

अमेरिका इलाके में अपने बलों और सैन्य उपकरणों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने 12 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को इस क्षेत्र में भेजा है। इसके अलावा KC-135 स्ट्रैटोटैंकर, KC-46 पेगासस टैंकर और MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन भी इस उडा़न में शामिल हैं। यह हलचल ठीक उसी तरह की है जैसी पिछले हमलों से पहले देखी गई थी। हालांकि, इन गतिविधियों को किसी बड़े हमले की पक्की पुष्टि नहीं माना जा सकता।

ईरान ने रखी होर्मुज खोलने की शर्त

यह घटना ट्रंप द्वारा यूएन में ईरान को तबाह करने की धमकी दिए जाने के बाद सामने आई है। इससे पहले रॉयटर्स कि रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका अगर सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाता है, तो ईरान सात दिन के भीतर होर्मुज खोल सकता है।

पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकाने पर मारा छापा, 8 आतंकियों का किया खात्मा

ये भी पढ़ें
Pakistan soldiers

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

24 Sept 2026 08:18 pm

Published on:

24 Sept 2026 07:56 pm

Hindi News / World / US-Iran War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी? होर्मुज स्ट्रेट के पास US एयरफोर्स की बढ़ी हलचल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को देगा फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई, क्रेमलिन ने बताया गैर-कानूनी और चोरी

Dmitry Peskov
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकाने पर मारा छापा, 8 आतंकियों का किया खात्मा

Pakistan soldiers
विदेश

हूती विद्रोहियों ने दागीं 6 बैलिस्टिक मिसाइलें, सऊदी अरब समर्थित यमन की सेना ने हवा में ही किया तबाह

Houthis missile strike
विदेश

US Visa: ट्रंप प्रशासन ने ‘बर्थ टूरिज्म’ पर कसा शिकंजा, नए वीजा प्रतिबंध हुए लागू, परिवार भी आ सकते है दायरे में

Donald Trump Iran, Trump Iran War, Trump Iran Statement, Iran Economic Crisis, Iran Inflation, Iran Protests, Trump Al Jazeera Interview, Trump Iran Negotiations, US Iran Conflict,
विदेश

500 विमानों की संभावित डील से 200 जेट के समझौते तक पहुंची बोइंग, आखिर क्यों बदली तस्वीर?

Boeing 200 plane deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.