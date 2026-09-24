24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को दी फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई, क्रेमलिन ने बताया गैर-कानूनी और चोरी

Russia-Ukraine War: रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय यूनियन ने फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई यूक्रेन को दी है। इस मामले में क्रेमलिन की प्रतिक्रिया आ गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 24, 2026

Dmitry Peskov

दिमित्री पेस्कोव (Photo - Video Screenshot from @RT_India_news)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 55 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस की तरफ से तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन अभी भी रूस के सामने डटा हुआ है। इसी बीच अब यूरोपीय यूनियन (European Union- EU) ने फ्रीज़ की गई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई यूक्रेन को दी है, जिससे रूस के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद की जा सके। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर क्रेमलिन (Kremlin) की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

क्रेमलिन ने बताया गैर-कानूनी और चोरी

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव (Dmitry Peskov) ने आज एक वीडियो मैसेज में यूक्रेन को फ्रीज़ की गई रूसी संपत्तियों से होने वाली कमाई ट्रांसफर करने के यूरोपीय संघ के फैसले को गैर-कानूनी और चोरी बताया। पेस्कोव ने कहा, "हमने बार-बार इन कदमों का आकलन किया है। हमारा मानना ​​है कि ये गैर-कानूनी हैं। हम सचमुच इसे चोरी मानते हैं और इसी नज़रिए से देखते हैं। इस मामले में हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।"

फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से हुई कमाई का कितना हिस्सा मिला यूक्रेन को?

आज ही रूसी विदेश मंत्रालय के यूरोपीय मामलों के विभाग के निदेशक व्लादिस्लाव मास्लेनिकोव (Vladislav Maslennikov) ने बताया कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 से अब तक रूस की फ्रीज़ की गई संपत्ति से हुई 8 बिलियन यूरो (करीब 87 हज़ार करोड़ रूपए) की कमाई यूक्रेन को ट्रांसफर की है, जिससे रूस के खिलाफ उसकी मदद की जा सके। मास्लेनिकोव ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी को बताया कि पिछले दो सालों से यूरोपीय यूनियन बेल्जियम स्थित डिपॉज़िटरी यूरोक्लियर में फ्रीज़ किए गए बैंक ऑफ रूस के रिज़र्व के री-इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे को ज़ब्त कर रहा है।

रूस के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई का हिस्सा

यूक्रेन के खिलाफ रूस के जंग छेड़ने के बाद कई देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की। रूस पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और इन देशों में रूसी सेंट्रल बैंक के वित्तीय भंडार, अमीर उद्योगपतियों और अधिकारियों और साथ ही संस्थाओं की भी संपत्तियाँ जब्त की गईं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Sept 2026 09:00 pm

Published on:

24 Sept 2026 08:35 pm

Hindi News / World / यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को दी फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई, क्रेमलिन ने बताया गैर-कानूनी और चोरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Iran War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी? होर्मुज स्ट्रेट के पास US एयरफोर्स की बढ़ी हलचल

US Iran deal
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकाने पर मारा छापा, 8 आतंकियों का किया खात्मा

Pakistan soldiers
विदेश

हूती विद्रोहियों ने दागीं 6 बैलिस्टिक मिसाइलें, सऊदी अरब समर्थित यमन की सेना ने हवा में ही किया तबाह

Houthis missile strike
विदेश

US Visa: ट्रंप प्रशासन ने ‘बर्थ टूरिज्म’ पर कसा शिकंजा, नए वीजा प्रतिबंध हुए लागू, परिवार भी आ सकते है दायरे में

Donald Trump Iran, Trump Iran War, Trump Iran Statement, Iran Economic Crisis, Iran Inflation, Iran Protests, Trump Al Jazeera Interview, Trump Iran Negotiations, US Iran Conflict,
विदेश

500 विमानों की संभावित डील से 200 जेट के समझौते तक पहुंची बोइंग, आखिर क्यों बदली तस्वीर?

Boeing 200 plane deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.