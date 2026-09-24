यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को दी फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई, क्रेमलिन ने बताया गैर-कानूनी और चोरी

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 55 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस की तरफ से तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन अभी भी रूस के सामने डटा हुआ है। इसी बीच अब यूरोपीय यूनियन (European Union- EU) ने फ्रीज़ की गई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई यूक्रेन को दी है, जिससे रूस के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद की जा सके। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर क्रेमलिन (Kremlin) की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।