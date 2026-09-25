शी जिनपिंग के US दौरे का आखिरी पड़ाव National Archives ही क्यों? जानिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां जाने की खास वजह

नेशनल आर्काइव्स की इमारत में स्वतंत्रता की घोषणा, संविधान और बिल ऑफ राइट्स के मूल दस्तावेज हैं। यहां 1863 में अब्राहम लिंकन की ओर से जारी एमैनसिपेशन प्रोक्लेमेशन भी रखा है। नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन के देशभर में 40 केंद्र हैं, जिनमें 15 क्षेत्रीय रिकॉर्ड सेंटर और 15 राष्ट्रपति पुस्तकालय शामिल हैं। यहां तीन अहम समझौतों के रिकॉर्ड भी रखे हैं। 1972 का शंघाई कम्युनिके रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में है। 1979 का जॉइंट कम्युनिके ऑन नॉर्मलाइजेशन जिमी कार्टर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में रखा है। 1982 का अगस्त 17 कम्युनिके रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इनमें चीन-अमेरिका संबंधों से जुड़े अहम समझौते शामिल हैं।