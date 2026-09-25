पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर बढ़ा तनाव, जानिए बॉर्डर पर किसकी स्थिति मज़बूत

इसी बीच पाकिस्तान ने बॉर्डर पर तालिबान के हमले को नाकाम कर दिया है! पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि गुलिस्तान के सीमावर्ती इलाके में तालिबान के हमले की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी सेना ने नाकाम कर दिया! इस दौरान तालिबान के कई सदस्य मारे गए। हालांकि आने वाले दिनों में तालिबान बॉर्डर पर हमले बढ़ा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, जिसकी नॉर्डेर अफगानिस्तान से लगती है, में भी आतंकी हमले बढ़ सकते हैं, क्योंकि टीटीपी को अफगान तालिबान का पूरा समर्थन प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खैबर पख्तूनखा पाकिस्तान में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांत है।