‘हमने अमेरिका को रणनीति बदलने पर मजबूर किया’, IRGC का दावा- वाशिंगटन का प्लान पूरी तरह से फेल

यह चेतावनी तब आई जब ईरानी एयरलाइंस ने कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दीं। अमेरिका ने एयरपोर्ट और एविएशन सर्विस प्रोवाइडर्स को धमकी दी थी कि अगर वे ईरानी एयरलाइंस के साथ कारोबार जारी रखते हैं, तो उन पर 'सेकेंडरी प्रतिबंध' (दूसरे दर्जे के प्रतिबंध) लगाए जाएंगे। ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आने-जाने वाली सभी ईरानी उड़ानें रद्द कर दी गईं। तो, ईरान ने क्या कहा है, क्या वह पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल कर सकता है, और इससे इलाके में ट्रैवल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है?