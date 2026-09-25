Makkah Joint Defence Agreement: हूती हमलों पर लगाम लगाने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की इमरजेंसी बैठक! क्या होने वाला है बड़ा खेल?

Saudi Turkey Pakistan Defence Pact: सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हूती हमलों ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। मक्का और अन्य संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाए जाने के दावों के बीच अब सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुखों की आपात बैठक की तैयारी हो रही है। यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि तीनों देशों ने अगस्त में मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के बाद यह पहला बड़ा सुरक्षा परीक्षण माना जा रहा है।