‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तुरंत खोलो’, UN में बहरीन की अगुवाई में एकजुट हुए 80 देश, वैश्विक व्यापार और भुखमरी पर बड़ी चेतावनी

बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ अल-जायानी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में यह अपील की है। यह बैठक 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान हुई। अल-जायानी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जल्द से जल्द पूरी तरह खोला जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 को पूरी तरह लागू करने की भी मांग की। यह प्रस्ताव मार्च में पारित हुआ था। इसमें खाड़ी देशों और जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा की गई थी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय नौवहन को रोकने या बाधित करने वाली कार्रवाइयों और धमकियों की निंदा की गई थी।