US Visa: ट्रंप प्रशासन ने ‘बर्थ टूरिज्म’ पर कसा शिकंजा, नए वीजा प्रतिबंध हुए लागू, परिवार भी आ सकते है दायरे में

मार्को रुबियो ने कहा कि बर्थ टूरिज्म नेटवर्क अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल मुनाफे के लिए अमेरिकी नागरिकता बेचने के लिए कर रहे हैं। उनके अनुसार, ये नेटवर्क वीजा अधिकारियों को गुमराह करने के लिए आवेदकों को तैयार करते हैं और अमेरिका में डिलीवरी कराने के लिए बड़ी रकम लेते हैं। नए नियमों के तहत विदेशों में ऐसे मेडिकल कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, जो जानबूझकर बर्थ टूरिज्म में मदद करते हैं। मेडिकेड के गलत इस्तेमाल और इस तरह की यात्रा में दूसरे तरीकों से मदद करने वाले लोगों को भी दायरे में रखा गया है। यह कार्रवाई इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212(a)(3)(C) के तहत की गई है।