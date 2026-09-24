जिनपिंग से मुलाकात में ट्रंप ने कहा- अमेरिका और चीन द्वितीय विश्व युद्ध से दोस्त, AI पर भी दिया बड़ा बयान

उन्होनें कहा कि अपने सबसे बड़े आर्थिक प्रतिद्वंद्वी को यह याद दिलाने जैसा कुछ नहीं है कि आपका और हमारा देश कभी एक ही टीम में हुआ करता था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और शी ने साथ मिलकर काफी प्रगति की है। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच रिश्ते को एक सच्ची महान दोस्ती बताया। उन्होंने उन तनावों का जिक्र नहीं किया जो उनके दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में हुए थे।