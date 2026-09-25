गिलगित-बाल्टिस्तान में लोकतंत्र कुचल रहा पाकिस्तान, UNHRC में कश्मीरी एक्टिविस्ट का धमाकेदार खुलासा

बेग के मुताबिक, एहसान अली के साथ ही उनके साथी कार्यकर्ता नुसरत हुसैन, महबूब वली, नफीस एडवोकेट और मेहर अली को पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी कानूनों की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) के तहत रखा गया है और उन पर हिंसा भड़काने का आरोप मढ़ा गया है। बेग ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि क्षेत्र की सिविल सोसाइटी ने भी इसकी निंदा की है।