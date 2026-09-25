24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

गिलगित-बाल्टिस्तान में लोकतंत्र कुचल रहा पाकिस्तान, UNHRC में कश्मीरी एक्टिविस्ट का धमाकेदार खुलासा

कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने UNHRC के 63वें सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में AAC-GB नेताओं की हिरासत का मुद्दा उठाया। जानें एडवोकेट एहसान अली सहित कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों और UN से की गई अपील की पूरी डिटेल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 25, 2026

Pakistan occupied Kashmir

गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के दमन का UNHRC में गूंजा आक्रोश, photo source@ANI

Human Rights Violation Pakistan: जम्मू-कश्मीर के सोशल वर्कर और मानवाधिकार कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में गिलगित-बाल्टिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी (AAC-GB) के सदस्यों - जिनमें इसके चेयरमैन एडवोकेट एहसान अली भी शामिल हैं - को लगातार हिरासत में रखे जाने का मुद्दा उठाया।

परिषद को संबोधित करते हुए बेग ने कहा कि एडवोकेट एहसान अली और AAC-GB के कई अन्य सदस्यों को तीन महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने 70 वर्षीय वकील एहसान अली को AAC-GB का चेयरमैन बताया।

विरोध को बताया जा रहा अपराध

बेग ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में जायज विरोध-प्रदर्शनों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया है और बुनियादी अधिकारों की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ, धार्मिक, व्यापारिक और छात्र संगठनों का एक समूह है, जो इस क्षेत्र के लोगों के बुनियादी अधिकारों के लिए काम करने वाला एक प्रमुख गैर-राजनीतिक संगठन है।

चौथी अनुसूची के तहत कार्यकर्ता नजरबंद

बेग के मुताबिक, एहसान अली के साथ ही उनके साथी कार्यकर्ता नुसरत हुसैन, महबूब वली, नफीस एडवोकेट और मेहर अली को पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी कानूनों की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) के तहत रखा गया है और उन पर हिंसा भड़काने का आरोप मढ़ा गया है। बेग ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि क्षेत्र की सिविल सोसाइटी ने भी इसकी निंदा की है।

दमन, यातना और डराने-धमकाने के आरोप

बेग ने आगे आरोप लगाया कि इन कार्यकर्ताओं की हिरासत क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है, जहां शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने को भी आपराधिक कृत्य माना जा रहा है। उनके अनुसार, पाकिस्तानी प्रशासन असहमति की आवाज को दबाने के लिए सख्त कानूनों, बल प्रयोग, यातना और धमकी का सहारा ले रहा है।

तत्काल रिहाई की अपील

इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हुए बेग ने मानवाधिकार परिषद से हिरासत के मामले का गंभीरता से संज्ञान लेने और आतंकवाद-रोधी कानूनों के कथित दुरुपयोग को रोकने की अपील की। उन्होंने UN मानवाधिकार परिषद से पाकिस्तान पर दबाव बनाकर हिरासत में लिए गए सभी AAC-GB सदस्यों की तुरंत रिहाई और मनमानी हिरासत व राजनीतिक दमन की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने की मांग की।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 12:28 am

Published on:

25 Sept 2026 12:28 am

Hindi News / World / गिलगित-बाल्टिस्तान में लोकतंत्र कुचल रहा पाकिस्तान, UNHRC में कश्मीरी एक्टिविस्ट का धमाकेदार खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बलूचिस्तान सुलगा! BLA लड़ाकों ने 10 दिन में किए 25 हमले, पाकिस्तानी सेना के 18 जवान ढेर

Baloch Liberation Army
विदेश

जिनपिंग से मुलाकात में ट्रंप ने कहा- अमेरिका और चीन द्वितीय विश्व युद्ध से दोस्त, AI पर भी दिया बड़ा बयान

Trump Xi Jinping Meeting 2026
विदेश

यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को दी फ्रीज़ की हुई रूसी संपत्ति से होने वाली कमाई, क्रेमलिन ने बताया गैर-कानूनी और चोरी

Dmitry Peskov
विदेश

US-Iran War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी? होर्मुज स्ट्रेट के पास US एयरफोर्स की बढ़ी हलचल

US Iran deal
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकाने पर मारा छापा, 8 आतंकियों का किया खात्मा

Pakistan soldiers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.