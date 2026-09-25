UNGA में नेतन्याहू का धमाका! ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे, कतर-तुर्कीये को बताया झूठ का सौदागर

Netanyahu UNGA Speech: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बर्बर लोगों के खिलाफ इस लड़ाई में, राष्ट्रपति ट्रंप से बेहतर हमारा कोई सहयोगी नहीं रहा है, और उनकी साहसी लीडरशिप के लिए धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि सभ्यता को बचाने के लिए भी मिलकर काम किया।