ईरान में जल्द होगा कुछ अद्भुत! UNGA में नेतन्याहू की भविष्यवाणी, बोले- जनता की ताकत भारी पड़ेगी तानाशाहों पर

इजराइली प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भी जमकर सराहना की और कहा कि इज़राइल के लिए "ट्रम्प से बेहतर कोई साथी नहीं है।" उन्होंने कहा कि इज़राइल और अमेरिका ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि "सभ्यता को बचाने" के लिए भी मिलकर काम किया। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताते हुए कहा कि अगर ऐसा न किया होता तो "हम सब मारे गए होते।" उन्होंने यह भी दावा किया कि सार्वजनिक आलोचना करने वाले कई नेता निजी तौर पर इस कार्रवाई के लिए इज़राइल का शुक्रिया अदा करते हैं।