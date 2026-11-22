आइसनकोट ने कहा है कि वह सरकार बनाने की प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक नहीं चलने देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि सही समय आने पर वह संसद के सामने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल बेहद नाजुक स्थिति में है और निवर्तमान प्रधानमंत्री सैन्य प्राथमिकताओं को राजनीतिक हितों के साथ मिला रहे हैं। आइसनकोट के अनुसार, संसद के हर सदस्य को यह तय करना होगा कि वे नई सरकार को सत्ता में आने देना चाहते हैं या देश को एक और चुनाव की ओर ले जाना चाहते हैं।