हूती विद्रोहियों के कब्ज़े वाली यमन की राजधानी सना पर सऊदी अरब ने की एयरस्ट्राइक्स

सऊदी अरब इस इस हमले के बाद हूतियों से उसका तनाव बढ़ेगा। दोनों पक्षों के बीच चल रहा तनाव नया नहीं है। यमन में 2014 के आखिर में हूतियों ने सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मार्च 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में दखल दिया। तभी से दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। हूतियों को ईरान (Iran) का समर्थन प्राप्त है तो वहीँ सऊदी अरब की तरफ से यमन की सरकारी सेना को समर्थन दिया जाता है। इस वजह से हूती विद्रोहियों और यमन की सेना के बीच भी रुक-रूककर जंग होती रहती है।