Mecca Defence Pact: अगले हफ्ते होगी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की इमरजेंसी मीटिंग

इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए डार ने अगले हफ्ते मक्का रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच होने वाली इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताया। इस मीटिंग में यमन (Yemen) के हूती विद्रोहियों (Houthis) द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे हमलों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ समय में तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब समर्थित यमन की सरकारी सेना भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे दोनों पक्षों के बीच भी आए दिन ही मुठभेड़ होती रहती है।