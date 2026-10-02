2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

चीन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए ट्रंप ने भेजे 2 F-16V विमान, ताइवान को लेकर क्या है अमेरिका का प्लान?

US Taiwan arms saleछ ताइवान में अमेरिका के 2 नए F-16V फाइटर जेट पहुंचे हैं। ये जेट चीन की J-20 स्टेल्थ जेट्स का मुकाबला करने में सक्षम माने जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 02, 2026

fighter jet

फाइटर जेट। (फोटो- ANI)

Taiwan China tensio: ताइवान में शुक्रवार दोपहर दो नए अमेरिकी F-16V फाइटर जेट उतरे। ये जेट हवाई और गुआम होते हुए पहुंचे। ताइवान की सरकार इसे अपनी सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।

चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। बीजिंग इस द्वीप पर हमले की धमकी देता रहता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भेजे गए ये जेट ताइवान के लिए बड़ी राहत की खबर हैं।

चीन के दबाव के बावजूद डिलीवरी

अमेरिका ने ये जेट लॉकहीड मार्टिन कंपनी से बनवाए हैं। कुल 66 जेट्स का सौदा लगभग 8 अरब डॉलर का है। यह डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में मंजूर हुई थी।

चीन ने बार-बार अमेरिका से कहा था कि ताइवान को हथियार मत दो। इसी वजह से डिलीवरी में महीनों की देरी हुई। फिर भी अमेरिका ने जेट भेज दिए।

ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने साफ कहा कि साल के अंत तक सिर्फ ये दो जेट नहीं बल्कि और भी आएंगे। ताइवान की सेना को चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ मजबूत बनाने की जरूरत है।

ट्रंप-शी की मुलाकात के बाद उठाया गया ये कदम

बता दें कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वाशिंगटन में मुलाकात के ठीक एक हफ्ते बाद ये जेट ताइवान पहुंचे हैं। इससे पहले ट्रंप ने मई में शी से मुलाकात के बाद ताइवान के लिए नए 14 अरब डॉलर के पैकेज पर रोक लगाने की बात कही थी।

हालांकि दिसंबर 2025 में उन्होंने 11 अरब डॉलर का एक पैकेज मंजूर कर दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा कि नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

उन्होंने आगे कहा- इंडो-पैसिफिक में दोस्तों और सहयोगियों के साथ खड़े रहने की बात दोहराई गई। इसमें ताइवान भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा- अमेरिका कानून के तहत ताइवान को आत्मरक्षा के साधन देने के लिए बाध्य है। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक रिश्ते नहीं हैं।

F-16V की खासियत

ये जेट 2023 में अपग्रेड हुए हैं। इनमें बेहतर रडार, आधुनिक हथियार और एवियोनिक्स सिस्टम लगे हैं। ये चीन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने में सक्षम माने जाते हैं।

ताइवान में इस डिलीवरी को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ताइवान अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है ताकि किसी भी संभावित हमले को रोक सके। ये जेट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे गलती से हॉन्गकॉन्ग पहुंचे पर ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने क्या कहा? पेंटागन में क्यों मचा हड़कंप

ये भी पढ़ें
US fighter jets and drones

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Oct 2026 05:23 pm

Published on:

02 Oct 2026 05:22 pm

Hindi News / World / चीन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए ट्रंप ने भेजे 2 F-16V विमान, ताइवान को लेकर क्या है अमेरिका का प्लान?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

EU ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी डीजल निर्यात प्रतिबंध की धमकी को किया खारिज

Donald Trump
विदेश

डीआर कांगो में इबोला का प्रकोप जारी, 4,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत

Ebola in DR Congo
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया 7 टीटीपी आतंकियों को किया ढेर

Pakistan soldiers
विदेश

जापान में घर में लगी आग, 3 लोगों की मौत और 4 बच्चे लापता

Fire in Japan
विदेश

हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना ने की कार्रवाई, तीन प्रांतों में ठिकानों पर किए हमले

Yemen forces strike Houthis positions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.