चीन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए ट्रंप ने भेजे 2 F-16V विमान, ताइवान को लेकर क्या है अमेरिका का प्लान?

बता दें कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वाशिंगटन में मुलाकात के ठीक एक हफ्ते बाद ये जेट ताइवान पहुंचे हैं। इससे पहले ट्रंप ने मई में शी से मुलाकात के बाद ताइवान के लिए नए 14 अरब डॉलर के पैकेज पर रोक लगाने की बात कही थी।