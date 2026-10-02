हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना ने की कार्रवाई, तीन प्रांतों में ठिकानों पर किए हमले

यमन की सेना ने देश के तीन प्रांतों में हुतियों के ठिकानों पर हमले किए। सेना ने जानकारी दी कि उसने राजधानी सना, उत्तर-पश्चिमी प्रांत सादा और दक्षिण-पश्चिमी प्रांत ताइज़ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। सेना के प्रवक्ता माजिद अल-नुज़ैली ने अपने बयान में बताया कि सरकारी सुरक्षाबलों ने राजधानी सना और दूसरी जगह हूतियों के अहम ठिकानों पर हमले किए। हालांकि अल-नुज़ैली ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। अल-नुज़ैली ने यह भी कहा कि सेना ने सादा प्रांत में हूतियों के 11 अहम ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यह नहीं बताया कि हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया।