Iraq US military Withdrawal: ईरान के कुद्स फोर्स कमांडर का बड़ा दावा, कहा- पूरे क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति शर्मनाक

Iran US tensions: ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी टकराव का असर अब पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर में भी दिखाई देने लगा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि हालिया युद्ध के बाद मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदला है और इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तथा लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी को वे इसी बदलाव का संकेत मानते हैं।