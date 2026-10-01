सीरिया में सिक्योरिटी चेकपॉइंट के पास कार बम धमाका, 2 लोग जख्मी

इस कार बम धमाके के पीछे किसका हाथ है, इस बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो गई है जिससे दोषियों की पहचान की जा सके और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके। सीरिया में अभी भी कई आतंकी हैं। ISIS भले ही अब पहले जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा अन्य आतंकी संगठन भी सीरिया और आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं।