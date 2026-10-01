हूती विद्रोहियों और यमन की सेना के बीच मुठभेड़, कई ठिकानों पर हुई सैन्य कार्रवाई

यमन की सरकारी सेना ने आज बताया कि ताइज़ प्रांत में कई मोर्चों पर उनकी और हूतियों के बीच मुठभेड़ हुई। यमनी सेना ने हूतियों के कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करते हुए तोप से हमले और हवाई हमले करने की भी जानकारी दी। सेना के अनुसार पश्चिमी ताइज़ के बनी बकारी, जबल हबाशी और हमीर इलाकों में दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। पश्चिमी ताइज़ में अल-कधा और हमीर मोर्चों के साथ-साथ ताइज़ शहर के उत्तर-पूर्व में कलाबा मोर्चे पर भी सेना की हूतियों के साथ भारी झड़पें हुईं। ये ताज़ा झड़पें बुधवार को यमन की सेना द्वारा ताइज़ और देश के अन्य हिस्सों में हूती विद्रोहियों के खिलाफ चलाए गए कई सैन्य अभियानों के बाद हुई हैं।