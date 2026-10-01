1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की हालत बेहतर, भारतीय राजदूत ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

Captain Smit Machhar: फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की हालत अब बेहतर है। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने UAE के अस्पताल में उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 01, 2026

Smit Machchhar biography

कैप्टन स्मित मच्छार (फोटो सोर्स-@sanatani_haqse)

Smit Machchhar Health Update: फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की हालत अब बेहतर है और वह खतरे से बाहर हैं। भारतीय दूतावास के मुताबिक, वह अस्पताल में इलाज के दौरान अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल पहुंचकर कैप्टन मच्छर और उनके परिवार से मुलाकात की। पायलट को उड़ान के दौरान सह-पायलट ने चाकू मार दिया था।

भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि कैप्टन मच्छार की सेहत अच्छी है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय अधिकारी उनके इलाज और स्वास्थ्य को लेकर स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। राजदूत दीपक मित्तल ने UAE सरकार का भारतीय पायलट को इलाज और मदद देने के लिए धन्यवाद भी दिया।

अबू धाबी लाया गया पायलट

तबुक के एक अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद कैप्टन मच्छर को बेहतर इलाज के लिए अबू धाबी ले जाने की व्यवस्था की गई थी। कैप्टन मच्छार के पास कमर्शियल एविएशन में 13 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनके पास करीब 9,750 घंटे की उड़ान का अनुभव है और वह मुख्य रूप से बोइंग 737 विमान उड़ाते रहे हैं।

सह-पायलट ने किया था हमला

दुबई से तेल अवीव (इजरायल) जा रही फ्लाइट में सह-पायलट ने कॉकपिट के अंदर कैप्टन मच्छार पर चाकू से हमला किया और विमान का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। गंभीर चोट के बावजूद कैप्टन मच्छार ने सूझबूझ दिखाई और दूसरे क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में आने का रास्ता दिया।

174 यात्रियों की बचाई जान

घटना के दौरान कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में क्रू मेंबर्स और यात्रियों को अंदर पहुंचने का मौका मिला। इसके बाद हमलावर को काबू किया गया। इस घटना में विमान में सवार सभी 174 लोगों की जान बच पाई। इसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया।

नेतन्याहू ने दी सह-पायलट की जानकारी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलावर सह-पायलट से पूछताछ की जा रही है। उनके मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह इस्लामी कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था और आत्मघाती हो सकता था। नेतन्याहू ने कहा कि वह विमान को क्रैश करने की कोशिश कर रहा था।

सऊदी अरब में नहीं होगा भारत के ‘हीरो पायलट’ स्मित मच्छार का इलाज, एयरलिफ्ट कर भेजा गया अबू धाबी

ये भी पढ़ें
Captain Smit Machchhar

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2026 09:47 pm

Published on:

01 Oct 2026 09:16 pm

Hindi News / World / फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की हालत बेहतर, भारतीय राजदूत ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

India Bangladesh Relations: तारिक रहमान-मोदी की मुलाकात को लेकर बोले भारतीय उच्चायुक्त, ‘जल्दबाजी की जरूरत नहीं’

India Bangladesh Relations news
विदेश

सीरिया में सिक्योरिटी चेकपॉइंट के पास कार बम धमाका, 2 लोग जख्मी

Car bomb blast
विदेश

हूती विद्रोहियों और यमन की सेना के बीच मुठभेड़, कई ठिकानों पर हुई सैन्य कार्रवाई

Yemen soldiers
विदेश

फ्लाइट क्रैश करने की कोशिश करने वाला सह-पायलट इस्लामिक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित था, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान

Benjamin Netanyahu
विदेश

नेपाल में अब हिमस्खलन ने मचाई तबाही, पर्वतारोहियों का कैंप तैयार कर रहे 15 मजदूरों की मौत, एक अब भी लापता

Nepal Flood
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.