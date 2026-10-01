फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की हालत बेहतर, भारतीय राजदूत ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

Smit Machchhar Health Update: फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की हालत अब बेहतर है और वह खतरे से बाहर हैं। भारतीय दूतावास के मुताबिक, वह अस्पताल में इलाज के दौरान अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल पहुंचकर कैप्टन मच्छर और उनके परिवार से मुलाकात की। पायलट को उड़ान के दौरान सह-पायलट ने चाकू मार दिया था।