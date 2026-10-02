Iran US War: ईरान के चारों ओर अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, 2 हजार मरीन की तैनाती से खाड़ी में बढ़ी हलचल

इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक तेल टैंकर को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की खबर ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया। ब्रिटेन के UK Maritime Trade Operations (UKMTO) के अनुसार, टैंकर में आग लग गई, हालांकि चालक दल के सुरक्षित होने की सूचना है। नुकसान और पर्यावरणीय प्रभाव का पूरा आकलन अभी सामने नहीं आया है। ईरान की Fars समाचार एजेंसी ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से करीब 25 लाख बैरल क्षमता वाले सुपरटैंकर के प्रभावित होने की जानकारी दी है। हमले के लिए जिम्मेदार पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।