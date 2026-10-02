पैगंबर की मस्जिद को बिजली देने वाले केंद्र पर हूती हमला, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने बताया ‘खतरनाक उकसावा’

वहीं, यमन की सशस्त्र सेनाओं ने ईरान समर्थित हूती समूह के ठिकानों पर ताइज प्रांत में 13 हवाई हमले किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की ओर से लड़ रही सऊदी समर्थति सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुजैली ने बताया कि इन हमलों में प्रांत के अल-रिज़ा, अल-अकरूद, बनी बकर, अल-काधा, जबल नुमान, अल-अजरम और अल-मराज़िम इलाकों में हूती कुमक और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इधर, यमन में सक्रिय सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने हूतियों द्वारा दक्षिणी सऊदी अरब के खमीस मुशैत की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया।