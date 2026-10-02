जापान में घर में लगी आग, 3 लोगों की मौत और 4 बच्चे लापता

जापान (Japan) में आज एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी कि यह घटना आज, शुक्रवार, 2 अक्टूबर को मीए (Mie) प्रीफेक्चर के त्सु (Tsu) शहर के कारासुचो इलाके में हुई। त्सु शहर मीए की राजधानी भी है। जानकारी के अनुसार आग स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2 बजे लगी और कुछ ही देर में फैल गई। घर में आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने हेल्पलाइन नंबर पर दी। इसके बाद फायरब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए फायरब्रिगेड की 11 गाड़ियाँ और अन्य वाहन बुलाने पड़े और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस काम में करीब 2 घंटे का समय लगा। आग की वजह से घर को काफी नुकसान पहुंचा। आग की वजह से घर जलकर खाक हो गया।