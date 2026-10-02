डीआर कांगो में इबोला का प्रकोप जारी, 4,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत

डीआर कांगो में इबोला वायरस का जो स्ट्रेन फैल रहा है, उसका नाम बंडीबुग्यो स्ट्रेन है और यही परेशानी की असल वजह है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस स्ट्रेन के लिए अब तक कोई वैक्सीन या विशिष्ट इलाज विकसित नहीं किया जा सका है, जो गंभीर चिंता का विषय है। बिना किसी वैक्सीन या विशिष्ट इलाज के बीच इस बीमारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही इसकी वजह से मरने वालों की संख्या भी।