2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

EU ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी डीजल निर्यात प्रतिबंध की धमकी को किया खारिज

यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी को खारिज कर दिया है। क्या है यह मामला? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 02, 2026

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप (Photo - Washington Post)

यूरोपीय यूनियन (European Union - EU) ने आज, शुक्रवार, 2 अक्टूबर को अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की उस धमकी को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें यूरोप अगर अपने डीज़ल भंडार नहीं जारी करता तो अमेरिका डीज़ल निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता अन्ना-कैसा इटकोनेन (Anna-Kaisa Itkonen) ने इस बारे में बात करते हुए कहा, “हम किसी भी डीज़ल प्रतिबंध को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। ऐसा प्रतिबंध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इससे अमेरिका पर विश्वसनीय साझेदार के रूप में हमारा भरोसा कमजोर होगा।”

क्या है मामला?

ईरान-अमेरिका युद्ध (Iran-US War) की वजह से डीज़ल की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है और देश में डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसका असर अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा है। इस वजह से नवंबर में अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध के कारण बढ़ रही डीज़ल की कीमतों को काबू में करने के लिए अमेरिका यूरोपीय देशों से डीज़ल रिज़र्व जारी करने को कह सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अमेरिका निर्यात प्रतिबंध लगा सकता है। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने भी यूरोपीय देशों से डीज़ल भंडार जारी करने के लिए कहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय देश अगले 6 महीनों में करीब 12 करोड़ बैरल डीज़ल जारी करें।

डीज़ल के लिए अमेरिका पर निर्भर है यूरोपीय यूनियन

यूरोपीय यूनियन डीज़ल आयात के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर है। अगस्त में अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के डीज़ल आयात का लगभग आधे हिस्से की सप्लाई की थी। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से यूरोप में भी डीज़ल की औसत कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे कई सेक्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है। अगर अमेरिका ने डीज़ल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो यूरोपीय देशों में डीज़ल की कमी से इसकी कीमत और बढ़ सकती है। एक समय था जब यूरोपीय यूनियन के देश रूस से बड़ी मात्रा में डीज़ल आयात करता था, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बाद 2023 में यूरोपीय यूनियन ने रूस से डीज़ल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में अब यूरोप डीज़ल के लिए अमेरिका पर निर्भर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Oct 2026 05:42 pm

Published on:

02 Oct 2026 05:31 pm

Hindi News / World / EU ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी डीजल निर्यात प्रतिबंध की धमकी को किया खारिज

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन की J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए ट्रंप ने भेजे 2 F-16V विमान, ताइवान को लेकर क्या है अमेरिका का प्लान?

fighter jet
विदेश

डीआर कांगो में इबोला का प्रकोप जारी, 4,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत

Ebola in DR Congo
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया 7 टीटीपी आतंकियों को किया ढेर

Pakistan soldiers
विदेश

जापान में घर में लगी आग, 3 लोगों की मौत और 4 बच्चे लापता

Fire in Japan
विदेश

हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना ने की कार्रवाई, तीन प्रांतों में ठिकानों पर किए हमले

Yemen forces strike Houthis positions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.