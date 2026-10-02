EU ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी डीजल निर्यात प्रतिबंध की धमकी को किया खारिज

ईरान-अमेरिका युद्ध (Iran-US War) की वजह से डीज़ल की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है और देश में डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसका असर अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा है। इस वजह से नवंबर में अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध के कारण बढ़ रही डीज़ल की कीमतों को काबू में करने के लिए अमेरिका यूरोपीय देशों से डीज़ल रिज़र्व जारी करने को कह सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अमेरिका निर्यात प्रतिबंध लगा सकता है। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने भी यूरोपीय देशों से डीज़ल भंडार जारी करने के लिए कहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय देश अगले 6 महीनों में करीब 12 करोड़ बैरल डीज़ल जारी करें।