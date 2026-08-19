ब्राज़ील में मिनीबस और सेमी-ट्रक की भीषण टक्कर, 23 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) दुनियाभर के लिए एक गंभीर समस्या है। हर साल इस तरह के कई हादसे दुनियाभर में देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। रोड सेफ्टी बेहद ही अहम है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कमी नहीं, बल्कि इजाफा ही हो रहा है। आए दिन ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं और अब ब्राज़ील (Brazil) में रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बुधवार को ब्राज़ील के दक्षिणी राज्य पराना (Parana) में BR-373 हाईवे पर इपिरंगा (Ipiranga) शहर के पास एक मिनीबस और सेमी-ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी, कि दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा। मिनिबस तो इस एक्सीडेंट में चकनाचूर हो गई।