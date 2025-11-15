पार्टी में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी, गैंगवॉर के चलते ब्राज़ील में 6 लोगों की मौत

Gang war in Brazil (Representational Photo)
ब्राज़ील (Brazil) में गैंगवॉर (Gang War) की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले करीब दो साल में इस वजह से देश में हिंसा काफी बढ़ गई है। आए दिन ही ब्राज़ील में अलग-अलग गैंग्स के बीच गैंगवॉर के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक घटना शुक्रवार को भी देखने को मिली, जब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro) शहर के एक पार्टी हॉल में दो विरोधी गैंग्स में जंग छिड़ गई और फिर दोनों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई।
पुलिस ने बताया कि रियो डी जेनेरियो में शुक्रवार को हुआ गैंगवॉर कोमांडो वर्मेलो गैंग और टेरसीरो कोमांडो पुरो गैंग के बीच हुआ। कोमांडो वर्मेलो गैंग के सदस्य जब पार्टी कर रहे थे, तभी टेरसीरो कोमांडो पुरो गैंग के सदस्यों ने हमला कर दिया।
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में शुक्रवार को पार्टी के दौरान कोमांडो वर्मेलो गैंग और टेरसीरो कोमांडो पुरो गैंग के बीच हुए गैंगवॉर में 6 लोगों की मौत हो गई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ब्राज़ील में आपराधिक गैंग्स की वजह से बढ़ रही हिंसा चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में पुलिस अक्सर ही इन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करती है और गैंगस्टर्स का एनकाउंटर करती है। पिछले महीने पुलिस ने कोमांडो वर्मेलो गैंग के 100 से ज़्यादा गैंगस्टर्स को मार गिराया था।
