पार्टी में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी, गैंगवॉर के चलते ब्राज़ील में 6 लोगों की मौत

ब्राज़ील (Brazil) में गैंगवॉर (Gang War) की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले करीब दो साल में इस वजह से देश में हिंसा काफी बढ़ गई है। आए दिन ही ब्राज़ील में अलग-अलग गैंग्स के बीच गैंगवॉर के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक घटना शुक्रवार को भी देखने को मिली, जब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro) शहर के एक पार्टी हॉल में दो विरोधी गैंग्स में जंग छिड़ गई और फिर दोनों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई।