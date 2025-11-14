रूसी फाइटर जेट हुआ क्रैश, दोनों पायलटों की हुई मौत

Russian fighter jet Su-30
दुनियाभर में विमानों के क्रैश होने के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं विमानों के क्रैश होने के मामले सामने आते रहते हैं। सेना के फाइटर जेट्स भी इन हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। समय-समय पर सैन्य फाइटर जेट्स के क्रैश होने के मामले भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक हादसा रूस (Russia) के फाइटर जेट Su-30 के साथ गुरुवार को हुआ, जिससे हड़कंप मच गया।
रूसी सेना के फाइटर जेट Su-30 गुरुवार को फिनलैंड (Finland) बॉर्डर के पास क्रैश हो गया। यह हादसा रूस के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र करेलिया (Karelia) में प्रियोनेज़स्की (Prionezhsky) जिले में हुआ, जो फिनलैंड बॉर्डर के पास है। हादसा ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हुआ।
रूसी सेना के फाइटर जेट Su-30 के क्रैश होने के बाद वो चकनाचूर हो गया। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है।
इस हादसे के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किस वजह से हुआ।
