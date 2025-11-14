रूसी फाइटर जेट हुआ क्रैश, दोनों पायलटों की हुई मौत

दुनियाभर में विमानों के क्रैश होने के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं विमानों के क्रैश होने के मामले सामने आते रहते हैं। सेना के फाइटर जेट्स भी इन हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। समय-समय पर सैन्य फाइटर जेट्स के क्रैश होने के मामले भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक हादसा रूस (Russia) के फाइटर जेट Su-30 के साथ गुरुवार को हुआ, जिससे हड़कंप मच गया।