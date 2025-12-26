कॉकटेल पीते ही पहुंच गया अस्पताल, कितना खतरनाक है Liquid Nitrogen Cocktail?

एक्स्पर्ट्स का कहना है कि लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के अंदर पहुंचने पर तेजी से गैस बढ़ाता है। इससे बॉडी में अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे पेट फट सकता है, इन्टर्नल ब्लीडिंग हो सकती है और व्यक्ति की मौत भी संभव है। साथ ही इसके सेवन से टिशू जम भी सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन से बने ड्रिंक्स केवल तभी सुरक्षित होते हैं जब सारा नाइट्रोजन पूरी तरह से उड़ जाए। अन्यथा इसकी थोड़ी सी मात्रा भी खतरनाक हो सकती है। इस वजह से कई देशों में ड्रिंक्स में इसके इस्तेमाल पर रोक है। साल 2012 में ब्रिटेन के एक सांसद ने लिक्विड नाइट्रोजन कॉकटेल को पूरी तरह से बैन करने की मांग की थी, क्योंकि इसे पीने से एक युवक की जान पर बन आई थी।