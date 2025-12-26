साथ रहने वालों के जीन भी करते हैं आंतों की सेहत को प्रभावित, रिसर्च में हुआ खुलासा

रिसर्च में अमेरिका (United States of America) के चार अलग-अलग केंद्रों में रखे गए 4,000 से ज़्यादा आनुवंशिक रूप से अलग चूहों पर रिसर्च की गई। सभी को समान आहार दिया गया, पर वातावरण और देखभाल अलग रही। रिसर्च से पता चला कि गट माइक्रोबायोम केवल चूहे के अपने जीन से नहीं, बल्कि उसके साथ रहने वाले अन्य चूहों के जीन से भी प्रभावित होता है। डॉ. एमिली के अनुसार इस प्रभाव को 'अप्रत्यक्ष आनुवंशिक प्रभाव' कहा जाता है।