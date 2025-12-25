प्रोटीन का छोटा-सा टुकड़ा दिमाग की चोट को कर सकता है ठीक, रिसर्च में हुआ खुलासा

वैज्ञानिकों ने दिमाग की चोट के इलाज से जुड़ी एक बड़ी रिसर्च की है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बहुत छोटे पेप्टाइड (छोटा प्रोटीन का टुकड़ा) की पहचान की है, जो खून के ज़रिए शरीर में घूमकर सीधे दिमाग की घायल जगह तक पहुंच जाता है। यह रिसर्च खास इसलिए है क्योंकि अब तक दिमाग की गंभीर चोट के लिए कोई ऐसी दवा नहीं थी, जो बिना सर्जरी के सीधे नुकसान को कम कर सके। इस रिसर्च में जिस पदार्थ पर काम किया गया, उसका नाम सीएक्यूके है।