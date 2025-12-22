दूसरों की मदद करने से दिमाग रहता है जवान, रिसर्च में हुआ खुलासा

रिसर्च के अनुसार चाहे वॉलंटियरिंग हो या रोजमर्रा की निजी मदद, दोनों के लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग की सोचने-समझने की क्षमता पर देखे गए। इस रिसर्च की खास बात यह रही कि मदद के लिए बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दो से चार घंटे की नियमित भागीदारी से भी अच्छा फायदा देखा गया। किसी को अस्पताल ले जाना, बच्चों की देखभाल करना, घर या बगीचे का काम करना या टैक्स भरने में मदद करना जैसे काम भी लोग कर सकते हैं, जो दूसरों की मदद में शामिल हैं।