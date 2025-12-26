26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कनाडा में फिर भारतीय निशाने पर! phD स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी कैंपस में सनसनीखेज हत्या

Indian Killed in Canada: टोरंटो में यूनिवर्सिटी कैंपस के पास 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस इसे इस साल का 41वां हत्याकांड बता रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 26, 2025

कनाडा में भारतीय स्टूडेंट की हत्या (X-Toronto Police)

कनाडा के टोरंटो शहर में एक बार फिर भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या से दहशत फैल गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की मंगलवार (23 दिसंबर) को गोली मारकर हत्या कर दी गई। टोरंटो पुलिस ने इस घटना को शहर का इस साल का 41वां हत्याकांड बताया है और संदिग्धों की तलाश में जनता से मदद मांगी है।

मौके से फरार आरोपी

पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 3:34 बजे हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में 'अज्ञात समस्या' की सूचना पर पहुंची टीम को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल शिवांक अवस्थी मिले। उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध व्यक्ति या व्यक्ति पुलिस पहुंचने से पहले मौके से फरार हो गए।

सोशल मीडिया पर दे रहे श्रद्धांजलि

शिवांक अवस्थी टोरंटो के निवासी थे और कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस का छात्र बताया गया है। वे चीयरलीडिंग टीम के सदस्य भी थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

भारतीय दूतावास का बयान

टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शिवांक की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दूतावास ने X पर पोस्ट में कहा, "हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास घातक गोलीबारी में युवा भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। दूतावास शोकाकुल परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।"

एक हफ्ते पहले हुई थी हिमांशी खुराना की हत्या

यह घटना कुछ दिनों पहले ही टोरंटो में 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की हत्या के बाद हुई है। हिमांशी का शव 20 दिसंबर को स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक आवास में मिला था। पुलिस ने उनके साथी 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का वारंट जारी किया है। यह मामला इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से जुड़ा बताया जा रहा है और यह टोरंटो का 40वां हत्याकांड था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

26 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / World / कनाडा में फिर भारतीय निशाने पर! phD स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी कैंपस में सनसनीखेज हत्या

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चर्चा में रहमान का पहला भाषण, भारत या पाक किसके लिए ये खास संदेश? पूर्व भारतीय राजदूत बोले- इंडिया के बिना तो…

bangladesh news,bangladesh protests,blast in bangladesh,
विदेश

Liquid Nitrogen Cocktail से दूर ही रहना, पीते ही ICU में पहुंचा शख्स

Man hospitalized after cocktail
विदेश

क्या है कतरगेट? जिससे हिल गई इजराइल की सत्ता, बड़े खुलासे के बाद संकट में PM नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर!

Benjamin Netanyahu
विदेश

अराजकता और हिंसा के बीच बीएनपी नेता ने दी शांति की उम्मीद, 17 साल बाद लौटे तारिक ने और क्या कहा

,tarique rahman,tarique rehman,
विदेश

8 घंटों तक नहीं मिला इलाज, कनाडा के अस्पताल में तड़प-तड़प के भारतीय शख्स की मौत

Prashant Sreekumar
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.