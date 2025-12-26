कनाडा में फिर भारतीय निशाने पर! phD स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी कैंपस में सनसनीखेज हत्या

यह घटना कुछ दिनों पहले ही टोरंटो में 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की हत्या के बाद हुई है। हिमांशी का शव 20 दिसंबर को स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक आवास में मिला था। पुलिस ने उनके साथी 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का वारंट जारी किया है। यह मामला इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से जुड़ा बताया जा रहा है और यह टोरंटो का 40वां हत्याकांड था।