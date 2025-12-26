कनाडा में फिर भारतीय निशाने पर! phD स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी कैंपस में सनसनीखेज हत्या

कनाडा में भारतीय स्टूडेंट की हत्या (X-Toronto Police)
कनाडा के टोरंटो शहर में एक बार फिर भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या से दहशत फैल गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 वर्षीय भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की मंगलवार (23 दिसंबर) को गोली मारकर हत्या कर दी गई। टोरंटो पुलिस ने इस घटना को शहर का इस साल का 41वां हत्याकांड बताया है और संदिग्धों की तलाश में जनता से मदद मांगी है।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 3:34 बजे हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में 'अज्ञात समस्या' की सूचना पर पहुंची टीम को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल शिवांक अवस्थी मिले। उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध व्यक्ति या व्यक्ति पुलिस पहुंचने से पहले मौके से फरार हो गए।
शिवांक अवस्थी टोरंटो के निवासी थे और कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस का छात्र बताया गया है। वे चीयरलीडिंग टीम के सदस्य भी थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शिवांक की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दूतावास ने X पर पोस्ट में कहा, "हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास घातक गोलीबारी में युवा भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। दूतावास शोकाकुल परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।"
यह घटना कुछ दिनों पहले ही टोरंटो में 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की हत्या के बाद हुई है। हिमांशी का शव 20 दिसंबर को स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक आवास में मिला था। पुलिस ने उनके साथी 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का वारंट जारी किया है। यह मामला इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से जुड़ा बताया जा रहा है और यह टोरंटो का 40वां हत्याकांड था।
