चर्चा में रहमान का पहला भाषण, भारत या पाक किसके लिए ये खास संदेश? पूर्व भारतीय राजदूत बोले- इंडिया के बिना तो…

उन्होंने कहा- इस समय उनका वापस आना, जब बांग्लादेश में इतनी हिंसा हो रही है और देश सचमुच अलग-अलग विचारधाराओं के बीच बंटा हुआ है, तो उम्मीद है कि वह कुछ हद तक राजनीतिक स्थिरता वापस लाएंगे और शायद वह बांग्लादेश में मौजूद मध्यमार्गी ताकतों को एक साथ ला पाएंगे क्योंकि अब मुख्य चिंता दक्षिणपंथी ताकतों का बढ़ना और दक्षिणपंथी ताकतें क्या कर रही हैं, यह है।