दुनियाभर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है यह फल

केला एक पौष्टिक फल है, जिसके कई फायदे हैं। केला पोटैशियम, विटामिन बी6, सी, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। यह ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। केले से रक्तचाप नियंत्रित रखता है और हृदय रोगों का जोखिम कम करता है। केला खाने से कब्ज नहीं होती। केला खाने से ऊर्जा और स्टैमिना में इजाफा होता है। केले में कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर होने से भूख काबू में रहती है। केला खाने से हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। केला खाने से ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनता है, जिससे मूड अच्छा रहता है।