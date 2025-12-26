Syria Blast: जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद पर आतंकी हमला, 6 की मौत, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका!

Syria Blast: सीरिया के होम्स शहर में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए विस्फोट (Syria Mosque Attack) ने पूरे देश को हिला दिया है। इस हमले में कम से कम छह लोग मारे गए और 21 से ज्यादा घायल (Homs Blast 2025) हो गए। सरकारी मीडिया के अनुसार, यह घटना वादी अल-दहाब इलाके की इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद में जुमे की नमाज (Friday Prayer Explosion) के दौरान हुई। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी है। विस्फोट मस्जिद के मुख्य प्रार्थना हॉल के एक कोने में हुआ, जिससे दीवार में गड्ढा हो गया और आसपास का हिस्सा जल गया। प्रार्थना की चटाइयां फट गईं, किताबें और मलबा चारों तरफ बिखर गया। अल जजीरा की ओर से सत्यापित वीडियो में लोग घबराहट में मस्जिद से भागते दिखे। कुछ घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जबकि अन्य को कपड़े में लपेट कर एम्बुलेंस में ले जाया गया।