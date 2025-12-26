Indian Healthcare: अमेरिका छोड़ भारत लौटे NRI ने कहा, यहां के डॉक्टरों का केयर और इलाज US से कहीं बेहतर!

Indian Healthcare: एक एनआरआई ने अमेरिका में 10 साल रहने के बाद भारत लौट कर अपनी सेहत और इलाज की कहानी शेयर की है। उनका मानना है कि भारत में इलाज और डॉक्टरों का रवैया अमेरिका से कहीं बेहतर (Indian Healthcare) है। यह बात उन्होंने रेडिट पर एक पोस्ट में लिखी, जो अब वायरल हो गई है। इस पोस्ट से भारत और अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम की तुलना पर नई बहस छिड़ गई है। एनआरआई (NRI US Return)ने बताया कि अमेरिका में उनकी सेहत 2017 से खराब होने लगी। वहां डॉक्टरों के पास जाना तनाव भरा (US Healthcare Criticism) होता था। हर बार नई-नई दवाइयां, डरावने शब्द और महंगे टेस्ट। सन 2018 में उन्हें जांच से स्किज़ोइफ़ेक्टिव डिसऑर्डर बीमारी के बारे में पता चला। वे इसे मानते भी थे, लेकिन नौकरी, पढ़ाई और जिंदगी सामान्य चल रही थी। फिर भी, अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम उन्हें ठंडा और जटिल लगता था। अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल, खर्चा ज्यादा और डॉक्टरों से बातचीत जैसे कोई कारोबारी सौदा।